Medio Oriente: Papa, preoccupazione per accrescersi tensioni nel Golfo Persico

- Papa Francesco ha espresso “preoccupazione” per l’aumento delle tensioni nella regione del Medio Oriente e del Golfo Persico a seguito dell’attacco contro due petroliere avvenuto lo scorso 13 giugno nel Mare dell’Oman. Nel settimanale preghiera dell’Angelus pronunciata durante una visita alle zone terremotate della diocesi di Camerino, il Papa ha dichiarato: “Seguo inoltre con preoccupazione l’accrescersi delle tensioni nel Golfo Persico. Invito tutti a far uso degli strumenti della diplomazia per risolvere i complessi problemi dei conflitti in Medio Oriente. Rinnovo anche alla comunità internazionale un accorato appello ad impegnare ogni possibile sforzo per favorire il dialogo e la pace”.(Res)