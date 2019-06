Argentina: ministero Energia, ripristino in tutto il paese elettricità "entro alcune ore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni di ripristino dell'energia elettrica in tutto il territorio argentino porteranno via "alcune ore". Lo ha fatto sapere il ministero dell'Energia a seguito dell'allarme scatenato dall'enorme black-out che ha colpito intere regioni dell'America del sud. "Alle 7:07 si è prodotto il collasso del Sistema Argentino di interconnessione (Sadi) che ha causato una massiccia interruzione dell'energia elettrica e che ha colpito anche l'Uruguay", fa sapere il ministero segnalando che le cause del black out non sono ancora state accertate. Le operazioni di riallaccio sono in corso e si sta procedendo al ripristino "totale" dell'energia, operazione che "si stima possa durare alcune ore". (segue) (Abu)