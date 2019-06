Messico: imprenditori sostengono i piani economici di Lopez Obrador

- Il Consiglio regionale per investimenti, lavoro e crescita economica ha sostenuto il piano di sviluppo del presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador e sta preparando un accordo per aderire alle sue proposte economiche e di sicurezza. Edgar Salinas, segretario tecnico del Consiglio, ha descritto l'obiettivo del gruppo come "l'intenzione di rafforzare l'attuale progetto del Consiglio nazionale per la promozione dell'occupazione su scala regionale e di migliorare gli obiettivi di crescita per raggiungere il 4 per cento". "Un'altra chiave è quella di promuovere progetti economici a livello regionale per aumentare il consumo nazionale in modo equilibrato, perché il Messico ha aree di sviluppo che competono con chiunque sul pianeta", ha detto ancora Salinas, secondo cui il piano include anche una sinergia tra governi, imprenditori e società civile per sostenere l'economia locale. (Mec)