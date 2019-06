Migranti: Rosato (Pd), Salvini non ha bloccato niente ma alimentato solo paure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera e parlamentare del Partito democratico, Ettore Rosato, definisce su Facebook "inquietante e preoccupante l’inchiesta di 'Repubblica' di oggi. Salvini chiude i porti ma fa entrare tutti dagli aeroporti. La voce grossa è inutile. Non ha bloccato niente, ha solo alimentato paure e preoccupazioni per poi andare all’incasso elettorale. Non è così che si governa un paese". (Rin)