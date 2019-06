Pd: acque agitate nel partito, renziani all'attacco di Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acque agitate, all'interno del Partito democratico, dopo il varo della nuova segreteria, senza la presenza di renziani, da parte del leader, Nicola Zingaretti. Da Assisi, dove è riunita l'area che fa capo a Roberto Giachetti, è intervenuto il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, secondo il quale "se partiamo dal principio che la politica richiede una leadership, io dico che di leadership in giro se ne vedono tante, ma di quelle che muovono il paese ne ho vista una", in riferimento all'ex premier, Matteo Renzi. Dal canto suo, Maria Elena Boschi non ha inteso "alimentare alcuna polemica con le scelte" sulla segreteria "di Zingaretti al quale auguriamo buon lavoro", ma sulla vicenda di Luca Lotti, coinvolto nell'inchiesta sul Consiglio superiore della magistratura, ha affermato che gli "sono arrivati più attacchi dall'interno del Pd che dagli avversari politici. Autosospendendosi ha fatto una scelta non scontata, di grande generosità verso la comunità del Pd e va, quindi, rispettato". Giachetti, poi, ha avvertito, tra gli applausi, il segretario dicendo che "non c'è un nuovo bipolarismo, bisogna costruirlo: ma se per farlo mettiamo in cantina la vocazione maggioritaria, te lo scordi il nuovo bipolarismo". Su Twitter, infine, nel rispondere ad un messaggio, Carlo Calenda scrive: "Facciamola finita con questo cazzeggio. E quando vince Renzi lo sabotano da sinistra e quando vince Zingaretti si incazzano gli altri. Che palle 'sto partito. Ma andiamo a fare opposizione. Basta", aggiunge l'ex ministro dello Sviluppo economico, "Zingaretti senta Renzi, Giachetti, Martina etc e troviamo soluzione". (Rin)