Georgia: premier Bakhtadze, paese può diventare hub dei trasporti nel Caucaso

- La Georgia dovrebbe diventare un hub economico per i trasporti nella regione e Anaklia (città nella parte occidentale del paese) ha un ruolo particolare in questa strategia. Lo ha detto il primo ministro della Georgia Mamuka Bakhtadze in un’intervista all’emittente televisa “Imedi”. Secondo il capo del governo, gli oppositori politici continuano a condurre “campagne di disinformazione” su questo tema. Il premier ha detto che la Georgia ha bisogno di un porto con acque profonde per consentire al paese di realizzare il suo potenziale nel settore dei trasporti. “Saremo in grado di integrarci nei mercati asiatici ed europei in caso di attrazione di grandi attori attraverso lo sviluppo di infrastrutture di trasporto, allora la Georgia avrebbe la possibilità di diventare un hub dei trasporti”, ha detto Bakhtadze. “Pertanto – ha aggiunto - dovremmo immaginare lo sviluppo di qualsiasi progetto in Georgia, in particolare il progetto di Anaklia”. In questo contesto, il premier georgiano ha poi ricordato il recente incontro a Seattle, con la società Ssa Marine.(Res)