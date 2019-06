Lavoro: Ronzulli (FI), con M5s saldo fortemente negativo, altro che salario minimo

- Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che è "giusto che i cinque Stelle stiano 'ultimando' (a più di un anno dall’insediamento del loro governo, a proposito quanto ci vuole?) una proposta per ritoccare all’insù i salari dei lavoratori. Lo chiediamo da sempre, proponendo di ridurre le tasse sul lavoro anziché adottare misure che, come denuncia Confindustria, aumenteranno il costo a carico dei datori e faranno scappare le imprese. Il problema è un altro", prosegue la parlamentare, secondo cui "a causa delle politiche economiche disastrose dei cinque Stelle oggi ci sono decine di migliaia di posti di lavoro in meno rispetto a un anno fa. Il saldo è fortemente negativo. Il decreto Dignità, come ampiamente previsto e come ha rilevato Istat, ha aumentato la disoccupazione anziché combatterla, al punto che la stessa maggioranza", conclude Ronzulli, "ha depositato una 'controriforma' proprio in questi giorni al Senato. Avanti di questo passo non ci saranno più stipendi da poter aumentare".(Com)