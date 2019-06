Salario minimo: Damiano (Pd), da versione M5s rischi per diritti e tutele

- Cesare Damiano, dirigente del Partito democratico, scrive in una nota che "per quanto riguarda la proposta di legge sul salario minimo concordo con quanto detto da Maurizio Stirpe, vicepresidente di Confindustria. Siamo di fronte a continui proclami che annunciano la sua prossima realizzazione, ma non si conoscono ancora i contenuti reali della proposta". Nel commentare le tesi esposte oggi sui media dal vicepresidente di Confindustria, l'esponente del Pd spiega che "se, per salario minimo lordo ci si riferisce ai minimi tabellari previsti dai contratti nazionali di lavoro, bisogna sapere che essi sono 'lordi' perché contengono i contributi previdenziali pagati dai lavoratori (di poco superiori al 9%, perché il restante 24% è a carico delle aziende e non conteggiato), l’aliquota Irpef e le addizionali comunali e regionali. Il resto è fuori e, quindi, si deve aggiunge. Sto parlando appunto dei ratei di ferie, tredicesima e Tfr", afferma il dirigente dem, "di cui ha parlato Stirpe". (segue) (Com)