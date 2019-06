Salario minimo: Damiano (Pd), da versione M5s rischi per diritti e tutele (2)

- Damiano osserva, poi, che "se si considerano anche queste voci, quasi tutti i contratti (non parlo di quelli 'pirata' che vanno cancellati) raggiungono la soglia dei 9 euro lordi orari. Stiamo parlando di questo? Il governo lo chiarisca, altrimenti c’è il rischio di far saltare in aria, per una bandierina propagandistica, interi settori produttivi con la conseguente fuga delle imprese dal sistema contrattuale. Se un’azienda dovrà rispettare, per legge, solo il salario minimo, non avrà alcun interesse a contrattare su altri temi che costituiscono una indispensabile protezione sociale del lavoro e che, oggi, i contratti garantiscono. Il rischio", conclude l'ex ministro del Lavoro, "è quello di dire addio ai diritti e alle tutele, che non rientrano nella paga oraria. Sarebbe un enorme danno per i lavoratori". (Com)