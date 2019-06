Sicurezza: De Corato, domani scriverò a prefetto e questore per controlli in piazzale Lugano

- Domani "scriverò a Prefetto e Questore per segnalare la necessità di una sorveglianza costante e dinamica lungo tutta la zona tra piazzale Lugano, piazzale Maciachini e via Imbonati, ossia uomini e donne di Polizia, Carabinieri e Polizia Locale che si facciano costantemente vedere e presidino il triangolo e sollecitare le autorità ad adottare provvedimenti concreti e urgenti". Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia in una nota in cui spiega che "da venerdì a oggi sono stato vicino ai cittadini e al comitato 'Milano Sicura', che hanno manifestato nei giardini di piazzale Lugano per dire basta alle grigliate illegali organizzate ogni settimana dai sudamericani fino a tarda notte, con il classico corollario di ubriachezza e disturbo alla quiete". "Ai tempi del centrodestra c'era una pattuglia di militari che controllava la zona, oggi non c'è più e gli effetti sono evidenti", rileva l'esponente di Fratelli d'Italia.(Com)