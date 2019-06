Pd: Pedica, governo ombra? Meglio partito solare

- Stefano Pedica, del Partito democratico, afferma in una nota che "è vero che le temperature si sono alzate e il caldo porta qualcuno a pensare subito all'ombra. Ma, più che un governo ombra in questo momento serve un partito solare, unito e aperto a tutti. Peccato però che con la segreteria si sia persa una buona occasione". (Com)