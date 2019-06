Russia-Usa: Cremlino, organizzazione incontro Putin-Trump a G20 possibile sino alla vigilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Donald Trump, potrebbero avere un incontro bilaterale a margine del prossimo vertice a G20 in Giappone a Osaka che potrebbe essere preparato anche “alla vigilia” dell’evento. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino in un’intervista all’emittente televisiva “Rossiya-1”, chiarendo però che al momento "non ci sono segnali rilevanti" dagli Usa a riguardo. Peskov ha poi osservato che se i due presidenti si incontrano "in movimento" non saranno in grado di discutere l'intera gamma di questioni sul bilaterale all’ordine del giorno. "Questo (l'organizzazione della riunione) può accadere anche alla vigilia degli inizi del G20", ha chiarito il portavoce del Cremlino commentando la precedente dichiarazione di Trump sulla sua disponibilità a incontrare i leader di Cina e Russia e di altri paesi al vertice G20 in programma il 27 e il 28 giugno. Peskov ha detto che Trump probabilmente intendeva brevi riunioni. "Non gestiranno (per discutere) la quantità di problemi, di cui hanno bisogno di discutere e ciò che è effettivamente all'ordine del giorno", ha osservato il portavoce del Cremlino.(Rum)