Nord Macedonia: Banca nazionale, crescita al 3,5 per cento nel 2019

- La crescita economica in Macedonia del Nord sarà del 3,5 per cento nel 2019. Lo ha confermato la Banca nazionale di Macedonia nelle sue ultime proiezioni macroeconomiche in cui si prevede una crescita del 3,8 per cento nel 2020 e del 4 per cento nel 2021. "La crescita dell'economia sarà influenzata dalla favorevole situazione interna, dall'esportazione, dalla crescita degli investimenti e dai consumi", ha affermato il governatore della Banca nazionale, Aneta Angelovska Bezoska, ripreso dall’agenzia di stampa “Meta”. La Banca nazionale ha inoltre rivisto al ribasso il tasso di inflazione all’1,5 per cento dal 2 per cento, stimato lo scorso ottobre. Per quanto riguarda le esportazioni verso l’Unione europea, primo partner commerciale di Skopje, le proiezioni indicano che rallenteranno quest'anno, ma senza prospettive di recessione. (segue) (Mas)