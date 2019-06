Nord Macedonia: Banca nazionale, crescita al 3,5 per cento nel 2019 (2)

- Il rallentamento dell'economia tedesca nel corso del primo trimestre di quest'anno non influirà in misura significativa sulle esportazioni, rileva la Banca nazionale macedone, poiché rimarrà del 16 per cento, stesso dato registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Le adesioni alla Nato e all'Ue dovrebbero avere un effetto positivo sull'economia macedone, ma tali effetti non sono stati inseriti nelle proiezioni, ha chiarito l’Istituto centrale di Skopje. Inoltre il debito pubblico statale, del 46 per cento del Pil, non è da considerarsi "motivo di allarme ed è positivo che il paese sia tenuto in una zona di sicurezza", ha detto ancora Bezoska. Secondo il governatore, il debito pubblico include infatti importanti progetti infrastrutturali che a lungo termine porteranno molti vantaggi. (Mas)