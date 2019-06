Giustizia: Grasso (Anm), membri Mi coinvolti in vicenda Procure si dimettano da Csm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' "una situazione non negoziabile, devono dimettersi assolutamente" i magistrati coinvolti nella vicenda sulle nomine nelle Procure, che fanno parte di Magistratura indipendente e sono membri, ancora al loro posto, del Consiglio superiore della magistratura: lo ha detto, ai microfoni di RaiNews24, il presidente dimissionario dell'Associazione nazionale magistrati, Pasquale Grasso. Quanto alla domanda su come se ne esca da questo momento di crisi, Grasso ha risposto che "sicuramente non se ne esce con la condotta attuata oggi al comitato direttivo centrale" del sindacato delle toghe "dove, al di là delle dichiarazioni di intenti e della volontà di distacco dalle correnti, in questi momenti, in questi attimi, non si sta facendo nient'altro che pesare il valore politico delle varie correnti per comporre una Giunta". (Rin)