Ambiente: G20 in Giappone, affrontare questione dei rifiuti di plastica negli oceani

- I ministri dell'Ambiente dei paesi del G20 hanno concordato oggi di adottare un nuovo quadro di attuazione per le azioni volte ad affrontare la questione dei rifiuti di plastica negli oceani su scala globale: lo ha reso noto il governo giapponese al termine della riunione di due giorni, che si è conclusa oggi a Karuizawa, a nord-ovest di Tokyo. I ministri di Ambiente ed Energia del gruppo delle 20 maggiori economie si sono incontrati questo fine settimana a Karuizawa, in vista del vertice del G20 a Osaka, nella parte occidentale del Giappone, previsto per il 28 e 29 giugno. Uno dei problemi principali è stata la dispersione di plastica degli oceani. "I rifiuti marini, in particolare i rifiuti di plastica e le microplastiche marine, sono una questione che richiede un'azione urgente a causa degli impatti negativi sugli ecosistemi marini, sui mezzi di sostentamento e sui settori della pesca, del turismo e della navigazione e potenzialmente sulla salute umana", si legge nel comunicato adottato al termine della riunione. (segue) (Git)