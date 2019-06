Ambiente: G20 in Giappone, affrontare questione dei rifiuti di plastica negli oceani (2)

- Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha dichiarato che vuole che il suo paese guidi il mondo nella riduzione dei rifiuti in plastica presenti nei mari, compreso lo sviluppo di materiali biodegradabili e altre innovazioni. Il nuovo quadro mira a facilitare ulteriori azioni concrete sui rifiuti marini, anche se su base volontaria, dopo che il vertice di Amburgo del G20 in Germania ha adottato il "Piano d'azione sui rifiuti marini" nel 2017. Nell'ambito del nuovo quadro, i membri del G20 promuoveranno un approccio globale del ciclo di vita per prevenire e ridurre lo scarico di rifiuti di plastica verso gli oceani attraverso varie misure e cooperazione internazionale. Condivideranno inoltre le migliori pratiche, promuoveranno l'innovazione e promuoveranno il monitoraggio scientifico e le metodologie analitiche. (segue) (Git)