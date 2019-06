Ambiente: G20 in Giappone, affrontare questione dei rifiuti di plastica negli oceani (3)

- "Sono contento che noi, inclusi i paesi emergenti e in via di sviluppo, siamo stati in grado di formare un ampio quadro internazionale", ha detto in conferenza stampa Yoshiaki Harada, ministro per l'Ambiente del Giappone. Il Giappone prevede di ospitare il primo incontro nell'ambito del nuovo quadro in autunno, quando i funzionari dei ministri dell'Ambiente dei paesi del G20 si incontreranno per il Dialogo sull'efficienza delle risorse del G20. (Git)