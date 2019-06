Reddito cittadinanza: Meloni, è enorme truffa e clamorso fallimento grillino

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma in una nota che "mentre il M5s inventa bufale di ogni tipo per gettare fango sugli avversari politici, è sotto gli occhi di tutti il clamoroso fallimento grillino sul reddito di cittadinanza e l'incapacità dei cinque Stelle di attuare per intero il loro provvedimento simbolo. Il decreto attuativo sui lavori di pubblica utilità? Non c'è. Il decreto sui controlli anagrafici per evitare truffe e raggiri? Non c'è. Il decreto che serve a scambiare i dati e capire chi deve essere preso in carico dai centri per l'impiego e chi deve seguire il percorso dei servizi sociali? Non c'è. E i famosi 'navigator' che dovrebbero aiutare i disoccupati a trovare lavoro? Non sono ancora stati assunti e non si sa concretamente cosa andranno a fare. Il risultato", prosegue la parlamentare, "è quello che Fd'I aveva denunciato fin dall'inizio: il reddito di cittadinanza è una enorme truffa, che non crea lavoro e non aiuta chi ha davvero bisogno".(Com)