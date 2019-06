Roma: controlli cc in zone movida, 11 arresti e 20 denunce

- Nel fine settimana, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito un’intensa attività di controllo dal centro storico alle periferie, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate durante la movida. Gli accertamenti dei Carabinieri hanno portato all’arresto di 11 persone e alla denuncia a piede libero di altre 20. I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, nelle zone comprese tra San Lorenzo e Esquilino, con particolare attenzione alle aree note, in passato, per lo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato 10 persone e denunciato a piede libero un 45enne, titolare di un negozio. Appostamenti e verifiche hanno permesso ai Carabinieri di sorprendere 9 pusher mentre cedevano dosi di hashish, marijuana, cocaina e eroina a 10 acquirenti, tutti identificati e segnalati quali assuntori all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma. Gli arrestati sono un cittadino del Marocco, uno del Congo, due della Nigeria, tre del Gambia, uno della Guinea e uno dell’Ecuador, tutti senza fissa dimora e con precedenti. Nelle loro tasche sono state trovate in totale 60 dosi di droga, sequestrate dai Carabinieri insieme al provento dello spaccio, circa 400 euro in contanti. In manette è finito anche un 36enne del Bangladesh, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Roma per reati contro il patrimonio. I Carabinieri lo hanno portato in carcere a Rebibbia. Al termine di un controllo amministrativo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, unitamente ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma, hanno denunciato un 45enne nigeriano, gestore di un negozio di alimentari “etnico” di via Giovanni Giolitti, trovato in possesso della somma contante di 9.000, occultata sotto un congelatore, di cui non è stato in grado di giustificare l’esatta provenienza. Nei suoi confronti sono state, inoltre, elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 5.000 euro per la mancata presenza sui prodotti alimentari della prevista documentazione relativa alla tracciabilità della loro origine e per carenze igienico-sanitarie nella conservazione degli stessi. Nella circostanza, i Carabinieri hanno sequestrato circa 130 kg di prodotti ittici. Sanzionati anche i titolari di altre due attività: un 28enne romano, titolare di un locale in via Tiburtina, multato per un importo di 2.000 euro perché all’interno dell’esercizio commerciale sono state rinvenute bevande scadute e un 47enne del Bangladesh, titolare di un negozio di alimentari “etnico”, multato per un importo di 9.000 euro perché sprovvisto di certificato Hccp. (segue) (Rer)