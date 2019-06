Roma: controlli cc in zone movida, 11 arresti e 20 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quartiere Ponte Milvio, decine di Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale, con il supporto dei colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, hanno passato al setaccio le strade della movida di Roma Nord al fine di prevenire e reprimere fenomeni di illegalità. Il bilancio è di 14 persone denunciate e 2 attività commerciali sanzionate. Una coppia di cittadini romeni, lui di 50 anni e lei di 58 e un romano di 57, sono stati denunciato in stato di libertà, perché sorpresi subito dopo aver asportato prodotti cosmetici e di abbigliamento, all’interno di un supermercato di via Riano. Un cittadino filippino di 50 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato denunciato per evasione dai Carabinieri, che lo hanno trovato fuori casa, senza alcuna autorizzazione. In via Flaminia invece, un cittadino senegalese di 44 anni e un brasiliano 35enne, sono stati fermati dai Carabinieri dove, sono risultati inottemperanti all’ordine del Questore di Roma di lasciare il territorio nazionale. Poco più tardi invece, un romano di 41 anni, notato dai militari in atteggiamento sospetto è stato fermato e, a seguito delle operazioni di identificazione e successivi accertamenti alla banca dati, è risultato essere inosservante, alla misura di prevenzione dell’obbligo di dimora nel comune di Castelnuovo di Porto. Altri due cittadini romeni di 37 e 51 anni, sono stati pizzicati mentre scavalcavano il muro di cinta di un’abitazione, per loro è scattata la denuncia di violazione di domicilio, e un altro connazionale 43enne, è stato denunciato per false dichiarazioni sulla sua identità. Per il reato di ricettazione, un cittadino paraguaiano di 40 anni e un cittadino del Bangladesh di 48, sono stato denunciati perché, il primo è stato fermato a bordo un motociclo denunciato rubato la scorsa settimana e il secondo di uno smartphone di dubbia provenienza. Un cittadino 39enne dello Sri Lanka, è stato trovato dai Carabinieri in possesso di 5 g di shaboo. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di rinvenire, materiale utile alla suddivisione delle dosi e al confezionamento delle dosi e una pistola automatica marca “Bernardelli” calibro 22, denunciata smarrita. Infine una studentessa 16enne romana, è stata trovata in possesso di 10 g di marijuana. (segue) (Rer)