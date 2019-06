Roma: controlli cc in zone movida, 11 arresti e 20 denunce (3)

- I Carabinieri del Nas hanno riscontrato violazioni in materia igienico-sanitaria e quindi elevato sanzioni amministrative per un totale di euro 3.000 a due ristoranti nei pressi di via Flaminia. I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 72enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa da Tribunale di Sorveglianza di Roma. Durante un posto di controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero altre 4 persone: un 21enne di Perugia, fermato a bordo del suo scooter, per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti; un 51enne moldavo trovato alla guida di un veicolo senza mai aver conseguito la patente; un 28enne e un 56enne romani per guida in stato di ebrezza alcoolica. Inoltre, i Carabinieri hanno segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo, quali assuntori di droga, 5 persone trovate con dosi di marijuana e hashish. Infine, due cittadini romeni e uno di Roma, sono stati sanzionati con il “Daspo Urbano” perché trovate, senza motivo, nelle aree di accesso della stazione Tiburtina impedendo il libero transito, la fruizione delle infrastrutture ferroviarie e delle relative pertinenze. (Rer)