Salario minimo: M5s, lo porteremo a casa prima del 2020 (2)

- Il post sottolinea che "veniamo da anni di politiche che hanno massacrato i lavoratori e con essi i nostri imprenditori. Tra disoccupazione dilagante, precarizzazione contrattuale e contrazione dei salari reali, gli italiani hanno pagato un prezzo salatissimo. Il salario minimo orario è un tetto sotto il quale nessuna contrattazione sindacale potrà scendere, e nella nostra proposta di legge si prevede naturalmente che questo salario orario crescerà di anno in anno adeguandosi al costo della vita. Altrimenti l’aumento dei prezzi eroderebbe il potere d’acquisto e i redditi reali delle nostre famiglie. Non lo possiamo permettere. Il 2018", aggiunge il M5s, "è stato l’anno del decreto Dignità, che ha restituito valore alla stabilità contrattuale, il 2019 è stato l’anno del reddito di cittadinanza, che ha posto un argine al fenomeno dilagante della povertà e dell’esclusione sociale, prima del 2020 porteremo a casa anche il salario minimo orario, il terzo pilastro della nostra politica sociale. Ciò che abbiamo sempre promesso stiamo realizzando, con buona pace", conclude il post, "di chi infanga quotidianamente il nostro lavoro per i cittadini". (Rin)