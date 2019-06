Russia-Cina: vice premier Akimov, Mosca interessata a cooperazione in sicurezza informatica

- La Russia è interessata alla cooperazione con la Cina nel campo della sicurezza informatica e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche. Lo ha detto il vice primo ministro russo, Maxim Akimov, ai giornalisti a margine della sesta Expo Russia-Cina ad Harbin, capoluogo dell'Heilongjiang, provincia più a nord della Cina, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Tass". "Questa è la cooperazione nel campo della sicurezza informatica, supporto per contrastare le minacce informatiche, cooperazione nel settore dello sviluppo di soluzioni per l'Internet delle cose, piattaforma operativa mobile e soluzioni industriali. Teniamo d'occhio l'esperienza dei colleghi cinesi", ha detto Akimov. La Russia e la Cina hanno delineato un programma di cooperazione su larga scala in questo ambito durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo, ha ricordato Akimov. "(Abbiamo) chiesto al ministero delle Telecomunicazioni e al ministero dell'Industria e del Commercio di preparare una tabella di marcia per lo sviluppo di contatti in questa sfera", ha aggiunto il vice premier. (segue) (Rum)