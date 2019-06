Russia-Cina: vice premier Akimov, Mosca interessata a cooperazione in sicurezza informatica (2)

- Akimov ha poi sottolineato che la Russia ha piani ambiziosi di esportare la soia nel mercato cinese. "Cambierà la struttura delle nostre relazioni e il commercio di prodotti agricoli è di grande importanza a tale riguardo, in particolare per quanto riguarda i semi di soia: abbiamo piani ambiziosi al riguardo", ha affermato evidenziando che Mosca e Pechino hanno già firmato "un documento per raggiungere 3,7 milioni di tonnellate di scorte di soia e prodotti a base di soia" sul mercato cinese. (Rum)