Amministrative: Viminale, alle 12 a comunali Sardegna affluenza del 17,8 per cento

- L'affluenza alle Amministrative in Sardegna, che vedono coinvolti oggi 28 Comuni, alle 12 è stata pari al 17,82 per cento. A Cagliari il dato più basso della media regionale, al 15,06 per cento, mentre risulta più elevato nell'altro capoluogo al voto, Sassari, con il 17,71 per cento. Ad Alghero, altro grande Comune chiamato alle urne, l'affluenza cresce al 19,91 per cento. Lo rende noto il Viminale. (Rin)