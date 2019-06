Libia: premier Sarraj annuncia nuova iniziativa per risolvere crisi

- Il premier del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, Fayez al Srraj, ha annunciato oggi il lancio di una nuova iniziativa per risolvere la crisi in corso in Libia. "L'iniziativa è quella di organizzare un forum libico in coordinamento con la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), riunendo le varie componenti che rappresentano il popolo libico e chiedendo una soluzione pacifica e democratica della crisi", ha dichiarato Sarraj in una conferenza stampa a Tripoli. "Il forum discuterà su una road map per dare il via ad una nuova fase (per il paese) e porre le basi costituzionali per tenere contemporaneamente elezioni presidenziali e parlamentari entro la fine del 2019". Sarraj ha inoltre osservato che il forum nominerà anche un comitato legale specializzato per redigere le leggi necessarie per l'organizzazione delle elezioni sotto la supervisione delle Nazioni Unite. (segue) (Lit)