Cuneo: Confagricoltura, assemblea a Caramagna Piemonte

- Venerdì 21 giugno, alle 16,30, presso il ristorante “Lago dei Salici” di Caramagna Piemonte, avrà luogo l’assemblea dei soci di Confagricoltura Cuneo. Torna così anche quest’anno il momento dedicato a tutti i soci sparsi per la provincia, chiamati a trascorrere con le rispettive famiglie una giornata di festa insieme. Il programma assembleare prevede l’approvazione del bilancio 2018, l’intervento del presidente di Confagricoltura Cuneo Enrico Allasia, che relazionerà sull’attività svolta nel corso dell’anno, e un confronto con gli ospiti politici e istituzionali. Prima di concludere la giornata con la cena sociale e un momento danzante, ci sarà tempo per la consegna degli immancabili “Aratri d’Oro” ad alcuni imprenditori associati, in virtù dei risultati raggiunti nell’attività agricola e della fedeltà associativa. Per informazioni e adesioni contattare il numero 0171/692143 (interno 5) o gli uffici di zona della Confagricoltura di Cuneo. Le dinamiche che interessano le imprese agricole in Piemonte, come in tutta Italia, parlano di aziende in calo, ma maggiormente strutturate e, comunque, in progressiva evoluzione e ammodernamento. In provincia di Cuneo, stando al rapporto dell’Economia presentato dalla Camera di Commercio, le imprese agricole nel 2018 erano 19.818 in calo dell’1,45% sul 2017. Nonostante questo trend negativo la Granda comprende oltre il 35% delle imprese agricole dell’intera regione. (segue) (Rpi)