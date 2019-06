Cuneo: Confagricoltura, assemblea a Caramagna Piemonte (2)

- “Confidiamo che il nuovo assessore regionale colga subito il ruolo determinante dell’agricoltura cuneese e piemontese nello sviluppo del territorio – dichiara il presidente di Confagricoltura Cuneo, Enrico Allasia –. Si deve tornare a parlare di politiche agricole regionali e, in particolare, di una migliore gestione del Piano di Sviluppo Rurale, calandolo sulle esigenze reali delle aziende. Siamo per un’agricoltura moderna che sappia promuovere le nostre tante eccellenze, ma che necessita di un sistema in grado di agevolare la penetrazione su mercati sempre più globali. A chiunque ricoprirà la carica di assessore, garantiamo fin d’ora sia la piena disponibilità al confronto concreto e incisivo, sia la volontà di costruire insieme un serio percorso di sviluppo dell’agricoltura piemontese e cuneese”. Sottolinea l’importanza dell’assemblea dei soci anche il direttore di Confagricoltura Cuneo, Roberto Abellonio: “E’ un’occasione importante per ripercorrere le attività e le iniziative organizzate dalla nostra associazione nel corso dell’anno e per discutere con ospiti istituzionali dei problemi di forte attualità che il mondo agricolo sta vivendo. Un importante momento di confronto, dunque, prima di lasciare spazio alla convivialità tra gli associati per cui il nostro annuale incontro associativo rappresenta da sempre un momento aggregativo insostituibile”. (Rpi)