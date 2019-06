Conti pubblici: Renzi (Pd) a Monti, tecnici rendano conto dei numeri e non delle chiacchiere

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, afferma su Facebook che "oggi l’ex premier Mario Monti ha scritto un lungo articolo sul 'Corriere della Sera' per dire che la flessibilità ottenuta dal mio governo è stata un errore. I numeri, per carità, facciamo parlare i numeri. Con l’austerity di Monti l’Italia è andata al -2.3% di Pil, c’erano 22 milioni di occupati, la pressione fiscale è aumentata a cominciare dall’Imu, il rapporto debito/Pil è peggiorato di circa 15 punti percentuali. Con la nostra flessibilità, siamo arrivati a +1.8%, gli occupati sono diventati 23 milioni, la pressione fiscale è diminuita a cominciare da Imu e Irap, il rapporto debito/Pil è rimasto stabile. Monti", continua l'ex premier, "pontifica tutti i giorni sul 'Corriere' e in tv, ma non dimentichiamoci mai questi dati. Del resto Monti ha votato no al referendum costituzionale e sì al Documento economico-finanziario di Salvini e Di Maio. Della serie: dimmi come voti e ti dirò chi sei. Ho chiesto al 'Corriere' di avere domani diritto di replica. Perché è l’ora di finirla con le Fake news: i fatti sono argomenti testardi. E i tecnici", conclude Renzi, "dovrebbero imparare a rendere conto dei numeri anziché delle chiacchiere". (Rin)