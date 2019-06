Milano: in case comunali canone affitto concordato da ora parametrato anche su reddito inquilini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimettere ordine nel panorama abitativo di proprietà pubblica, ridefinendone alcuni criteri di locazione e spingendo in particolare per l'affitto a canoni accessibili e, quindi, per un maggior dinamismo del mercato che vada incontro soprattutto ai giovani. Queste le motivazioni che hanno indotto la giunta di Milano a rimodulare, tramite delibera, i criteri di definizione dei canoni d'affitto concordato per le case del Comune, circa 700 in tutta la città. Tutti i contratti in essere e da sottoscrivere in futuro - fa sapere una nota di Palazzo Marino - si atterranno quindi a nuove regole di sostenibilità economico-finanziaria decise dall'amministrazione. In particolare, se il canone richiesto fino ad ora era vincolato esclusivamente alla metratura dell'appartamento e alla sua localizzazione, d'ora in avanti avrà anche una base reddituale: non potrà superare infatti il 20 per cento del reddito netto annuale del nucleo familiare titolare del contratto, e non dovrà essere inferiore al canone sociale in modo da non poter essere equiparato al regime regolatore dell'Erp. Il livello dei canoni praticati, quindi, non solo dovrà risultare intermedio tra i canoni di mercato praticati nella zona considerata e quelli sociali applicabili ad alloggi con caratteristiche simili, ma anche concretamente sostenibile dalla famiglia in affitto. Nel caso in cui gli inquilini interessati alla ridefinizione del canone risultino morosi, è necessario che, in via preliminare, aderiscano al Piano di rientro della morosità. "La legge sul canone concordato, nota anche come legge Zagatti, permette di introdurre, accanto ai criteri oggettivi, quali le dimensioni e la localizzazione dell'alloggio, anche criteri soggettivi", spiega l'assessore alla Casa Gabriele Rabaiotti. (segue) (com)