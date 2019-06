Milano: in case comunali canone affitto concordato da ora parametrato anche su reddito inquilini (2)

- "Per questo - prosegue l'assessore - abbiamo pensato di muoverci utilizzando il principio della sostenibilità del canone rapportandolo alla effettiva capacità di spesa della famiglia. Non sono molti gli alloggi del Comune che utilizzano questo canone, ma riteniamo che la nostra decisione possa rappresentare uno stimolo anche per altri proprietari che in questi anni hanno seguito l'invito dell'amministrazione ad aumentare le case in affitto a canoni accessibili. Questo sforzo non deve fermarsi qui; anche dal successo di questa misura dipende l'apertura della città e il ritorno della popolazione più giovane". Questa rimodulazione muove dal rinnovo dell'accordo locale valido per tutto il territorio di Milano per il canone concordato (legge 431/98) sottoscritto nel marzo scorso tra alcune organizzazioni sindacali (Sunia, Conia e Uniat) e le associazioni della proprietà edilizia (Assoedilizia, Uppi, Asppi, Appc, Confappi, Federproprietà), e costituirà la base per la definizione di un accordo integrativo (come previsto dalla legge per i grandi proprietari). L'intesa territoriale, che rimarrà valida per i prossimi tre anni per tutti i contratti di locazione a canone concordato tra privati, divide il territorio cittadino in zone urbane omogenee e, all'interno di esse, individua le possibili fasce di oscillazione del canone, che mediamente risulta del 30 per cento inferiore a quello di mercato. È stata firmata nella sede comunale di via Larga grazie alla mediazione dell'assessore Rabaiotti. (com)