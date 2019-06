Sudan: principe ereditario saudita preoccupato per situazione nel paese

- Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha espresso la sua preoccupazione la sicurezza e la stabilità del Sudan. In un’intervista rilasciata al quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”. “Siamo molto preoccupati per la sicurezza e la stabilità del Sudan, non solo per l'importanza strategica della sua posizione e il pericolo del collasso delle sue istituzioni statali, ma anche per i forti legami che vi sono tra i nostri due paesi”, ha dichiarato Mohammed bin Salman.” I nostri fratelli e sorelle in Sudan sono stati e continuano a far parte del nostro tessuto sociale. Non risparmieremo alcuno sforzo per raggiungere la sicurezza e la stabilità del Sudan e della sua popolazione”, ha aggiunto l’erede al trono saudita.(Res)