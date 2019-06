Corea del Sud: visita presidente Moon in Svezia per rafforzare cooperazione in materia di innovazione

- Sviluppo cooperazione tra Corea del Sud e Svezia, innovazione, inclusività e penisola coreana: questi i temi centrali della visita del presidente sudcoreano Moon Jae-in in Svezia, che si è conclusa ieri, per commemorare i 60 anni di rapporti diplomatici tra la due paesi. L'innovazione e l'industria sono state l'obiettivo principale dell'incontro tra Moon e il primo ministro svedese Stefan Lofven, durante il quale i due leader hanno concordato di aumentare la cooperazione in materia di innovazione, compresa la decisione di creare un centro di start-up a Stoccolma per le imprese sudcoreane, secondo un comunicato stampa diffuso dal governo svedese. "Come due dei paesi più innovativi del mondo, Svezia e Corea del Sud hanno molto da imparare gli uni dagli altri e molti motivi per cooperare su nuove tecnologie, digitalizzazione e sostenibilità", ha dichiarato il ministro svedese per le Imprese, l'industria e l'innovazione Ibrahim Baylan, secondo cui le due parti hanno anche parlato della questione della penisola coreana durante l'incontro auspicando un buon esito del terzo summit tra il leader della Corea del Nord Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.(Git)