Lega: Salvini, io come Hitler? Questi non stanno bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, scrive su Facebook "Salvini come Hitler? Questi non stanno bene, mi vergogno per loro". Il leader della Lega pubblica un articolo secondo cui la trasmissione di Rai Radio 3, "Fahrenheit", lo avrebbe paragonato ad Adolf Hitler. (Rin)