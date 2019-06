Siria: erede al trono saudita, lavoriamo con alleati per prevenire ritorno terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Arabia Saudita, gli Stati Uniti e loro alleati vi è un accordo per quanto riguarda la Siria che prevede la sconfitta dello Stato islamico, evitare il ritorno del terrorismo, porre fine all’influenza iraniana sul paese e l’utilizzo di tutti i mezzi possibili per avviare una transizione politica secondo la risoluzione 2254 delle Nazioni Unite. Lo ha dichiarato l’erede al trono saudita Mohammed bin Salman in un’intervista rilasciata al quotidiano panarabo “Ashraq al Awsat”. “Stiamo lavorando con paesi amici per raggiungere questi obiettivi”, ha aggiunto l’erede al trono saudita.(Res)