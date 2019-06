Roma: accoltella uomo durante lite, arrestato trans 21enne

- Ieri sera i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un transessuale brasiliano, di 21 anni e con precedenti, con l’accusa di tentato omicidio. Intervenuti su richiesta giunta al 112 che segnalava una violenta lite in un'abitazione, i militari sono giunti in casa del 21enne, in viale Palmiro Togliatti, che poco prima, per una lite scaturita probabilmente per motivi sentimentali, aveva colpito con un coltello, al collo e al petto, un 28enne romano. Bloccato l’aggressore, i carabinieri hanno soccorso la vittima che è stata poi trasportata al Policlinico Casilino e ricoverata in prognosi riservata, per le gravi lesioni riportate. I militari hanno perquisito l’abitazione e sequestrato 3 coltelli utilizzati dal 21enne che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato portato in carcere a Regina Coeli. Proseguono le indagini per capire l’esatta dinamica dell’accaduto. (Rer)