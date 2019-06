Giustizia: presidente Anm Grasso si dimette

- Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Pasquale Grasso, si è dimesso. Lo ha annunciato lui stesso durante la riunione del comitato direttivo centrale dell'Anm per il rinnovo della giunta, a Roma. Dopo aver ascoltato gli interventi, e avendovi colto dei segnali di sfiducia, il numero uno del sindacato delle toghe ha formalizzato il suo passo indietro. Nei giorni scorsi, Grasso aveva lasciato la sua corrente, Magistratura indipendente (Mi), in polemica con la scelta di non far dimettere i membri, nel Consiglio superiore della magistratura, coinvolti dall'inchiesta che riguarda le nomine politiche alle Procure. (Rin)