Arabia Saudita: Mohammed bin Salman, omicidio Khashoggi "crimine molto doloroso”

- L’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi avvenuto il 2 ottobre 2018 nel consolato del regno a Istanbul “è un crimine molto doloroso che non ha precedenti nella storia dell’Arabia Saudita”. Lo ha dichiarato l’erede al trono saudita, Mohammed bin Salman, in un’intervista rilasciata al quotidiano panarabo con sede a Londra “Asharq al Awsat”. Rispondendo ad una domanda sull’omicidio Khashoggi e sulle accuse mosse contro la leadership di Riad di aver ordinato la sua uccisione, l’erede al trono ha dichiarato: “Tali atti sono estranei alla nostra cultura e contraddicono i nostri principi e valori. Il regno ha adottato le misure necessarie, sia attraverso il sistema giudiziario per punire i responsabili, sia attraverso l'adozione di misure procedurali per impedire che tali crimini si ripetano in futuro”, ha dichiarato il principe ereditario che secondo i media statunitensi e turchi, tra cui il quotidiano “Washington Post” (su cui scriveva Khashoggi), sarebbe il mandante dell’omicidio. “Queste misure non hanno e non saranno influenzate da altri fattori. Siamo in uno stato di diritto ed è inaccettabile che la vita di un cittadino sia violata in modo così doloroso e in qualsiasi circostanza. Sfortunatamente, i sospettati sono impiegati del governo e cerchiamo di ottenere la piena giustizia”, ha dichiarato. (segue) (Res)