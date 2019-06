Arabia Saudita: Mohammed bin Salman, omicidio Khashoggi "crimine molto doloroso” (2)

- Commentando le accuse della Turchia, tra cui il presidente Recep Tayyip Erdogan, in merito al coinvolgimento diretto della leadership saudita nell’omicidio Mohammed bin Salman ha dichiarato: “Per quanto riguarda le dichiarazioni turche contro l’Arabia Saudita, il Regno, come sede delle due sacre moschee, ricerca rapporti forti con tutti i paesi musulmani, compresa la Turchia. Questo è importante per l'interesse della regione e in particolare per la comunità musulmana. Nel regno, lavoriamo al servizio delle sacre moschee e dei pellegrini. Lavoriamo per raggiungere la sicurezza e la stabilità della nostra nazione, non coinvolgendoci in dispute che danneggiano i nostri interessi e quelli del mondo islamico. Andremo avanti nel raggiungimento di questi obiettivi, ignorando le dichiarazioni fatte da alcune parti per nascondere turbolenze interne di cui tutti sono a conoscenza”. (Res)