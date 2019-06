Roma: controlli PS antidroga, 17 arresti (2)

- A San Basilio, in diverse operazioni, sono finiti in manette 4 cittadini italiani. I primi due romani L.M. di 50 anni e P.F. di 41 anni, entrambi con vari precedenti di Polizia. Sulle loro tracce, durante uno degli appostamenti, i poliziotti del Commissariato San Basilio hanno notato L.M. che in via Osimo nascondeva un involucro sotto un secchione per l'immondizia per poi allontanarsi. Poco distante è stato raggiunto dal P.F. al quale consegnava alcune dosi di stupefacente che questo riponeva in un contenitore cilindrico nascosto tra i rami. Recuperato il primo involucro è risultato contenere 83 bustine contenenti cocaina per un peso di 49,5 grammi. Nel cilindretto nascosto sull'albero invece sono stati rinvenuti 5 involucri contenenti alcuni grammi della stessa sostanza. Indosso al P.F. gli agenti hanno rinvenuto 60 euro in banconote di piccolo taglio ed un foglietto riportante cifre e nomi riconducibili all'attività di spaccio. Altri due identificati per C.G. 43enne C.V. 27enne, entrambi romani sono stati arrestati in due diverse operazioni: il primo perché trovato in possesso di 2 proiettili di cui 1 calibro 7.62 - 52 "NATO" da guerra e 1 calibro 43 mentre il secondo perché nascondeva alcune dosi di " maria" e 1100 euro in contanti. Ulteriori 9 persone, di cui due di origini straniere, sono state arrestate per lo stesso reato in zona Casilino, Esquilino, Viminale, Esposizione, Monte Mario, Ostia e Frascati. Lo stupefacente rinvenuto nel corso dei servizi antidroga ammonta a 271 grammi di hashish, 172 grammi di cocaina, 329 grammi di marijuana ed inoltre è stata sequestrata la somma di 8250 Euro in contanti quale probabile provento dell'attività di spaccio. (Rer)