Romania-Moldova: premier Dancila invita Sandu a Bucarest come prima visita all’estero

- Il primo ministro romeno, Viorica Dancila, ha inviato le proprie congratulazioni al neo premier moldavo, Maia Sandu, e rivolto al nuovo capo di governo un invito a recarsi a Bucarest, come prima visita all’estero. Lo riferisce l’esecutivo di Bucarest con un comunicato, secondo cui Dancila ha invitato Sandu in Romania, “il prima possibile, per continuare la naturale cooperazione tra la Romania e la Repubblica di Moldova”, si legge nella dichiarazione. Dancila si è detta sicura che il nuovo esecutivo di Chisinau continuerà nel suo percorso finalizzato all’integrazione europee, attuando le riforme necessarie nell’ambito dell’Accordo di associazione e stabilizzazione (Asa) e e quello sul libero scambio commerciale con l’Unione europea. Dancila ha quindi ribadito la piena disponibilità da parte del suo esecutivo a sviluppare la parternship strategica con il nuovo esecutivo in funzione di una prospettiva europea per Chisinau, considerata dal premier romeno come una “base essenziale” per le relazioni tra i due paesi. (segue) (Rob)