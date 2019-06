Hong Kong: manifestanti chiedono dimissioni del governatore Lam

- Centinaia di migliaia di persone hanno bloccato le strade nel centro di Hong Kong, vestite di nero per chiedere le dimissioni del governatore Carrie Lam, un giorno dopo l'annuncio della sospensione a tempo indeterminato della proposta di legge sull'estradizione. I manifestanti si sono radunati a Victoria Park poco dopo mezzogiorno, indossando abiti neri e nastri bianchi sul petto. Lam ha detto in una conferenza stampa che non aveva "nessuna intenzione" di fissare una scadenza per il rinvio, sottolineando l'importanza di una maggiore comunicazione tra sostenitori e manifestanti contro un disegno di legge per consentire il trasferimento di fuggitivi nella Cina continentale. (Cip)