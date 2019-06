Imprese: 148 realtà storiche e 277 lavoratori di Milano Monza Brianza e Lodi premiati alla Scala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal bad & breakfast dotato di bio-piscina, alla app per le mamme in vacanze, fino alle realtà storiche del territorio, con una vita quasi centenaria: sono stati consegnati questa mattina al teatro alla Scala di Milano gli “Ambrogini delle imprese”, assegnati dallo scorso anno dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. 148 le storiche realtà lombarde insignite del premio “Impresa e Lavoro”: tra queste la più “anziana” è la milanese Vittoria assicurazioni, che ha ben 97 anni di storia. Nel capoluogo hanno sede altre 88 imprese premiate, 39 vengono dalla provincia di Monza e Brianza e 20 dal lodigiano. Riconoscimenti sono andati anche a 277 lavoratori con alle spalle un’attività decennale e continuativa. Quattro di loro prestano servizio da oltre 40 anni nella stessa azienda. A questi premi si aggiunge quello speciale “Impresa 4.0”, dedicato al turismo, e assegnato a cinque realtà virtuose, risultate vincitrici nella categoria startup, turismo al femminile e turismo sostenibile e responsabile. "Il turismo - ha spiegato il presidente della Camera di commercio Carlo Sangalli - oggi ha un ruolo centrale: qui in Lombardia ci sono più di 40mila imprese attive e certamente è un settore che sta dando un grande impulso all’economia e che quindi deve essere non solo supportato, ma anche valorizzato”. “La manifestazione ‘Impresa e Lavoro’ - ha aggiunto Sangalli - è qualcosa di più di un premio: è un riconoscimento alle imprese, alle loro collaboratrici e ai loro collaboratori, che in tempi ancora difficili per l’economia, hanno saputo resistere e innovarsi creando un benessere diffuso per il nostro territorio”. (segue) (Rem)