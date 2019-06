Imprese: 148 realtà storiche e 277 lavoratori di Milano Monza Brianza e Lodi premiati alla Scala (2)

- L’area di Milano, Monza Brianza e Lodi - ha ricordato infatti il presidente della Camera di commercio - ha segnato nel 2018 una crescita della ricchezza prodotta dell’1,4 per cento. Un dato superiore alla media nazionale limitata allo +0,9 per cento. “Il nostro territorio in uno scenario generale in bilico tra stagnazione e recessione, in un periodo niente affatto semplice, lancia un segnale di fiducia e di tenacia. Per questo vogliamo premiare chi come voi ogni giorno produce, innova e non si arrende di fronte alle difficoltà”, ha detto Sangalli, che rivolto a imprenditori e lavoratori ha concluso: “Il coraggio e l’intraprendenza che dimostrate sono la chiave per ripartire. Non c’è ripresa senza l’intraprendenza di chi investa sui propri sogni”. Un messaggio in linea con quello del sindaco, Giuseppe Sala, che, ricordando le sue origini di “figlio di due piccoli imprenditori che lavoravano assieme”, ha sottolineato il valore di lavoro e impresa. “La più grande fortuna della mia vita è stata la mia origine: i miei genitori mi hanno educato bene e mi hanno cresciuto con pochi concetti, ma saldissimi. Valori che io mi porto ancora dentro e che sono alla base della mia azione politica, perché non credo che ci sia altra via che non sia quella dello sviluppo”, ha detto il sindaco. "Oggi - ha proseguito - diamo onore al lavoro, che non è un concetto vago. Celebriamo l'imprenditorialità e l'operosità delle aziende del nostro territorio, diamo un doveroso tributo alla caparbietà di donne e uomini che hanno investito nelle proprie capacità e nei propri sogni per creare opportunità di crescita professionale e sviluppo, per sé e per gli altri”. Il primo cittadino ha chiuso il suo intervento con una promessa a imprenditori e lavoratori: “Io ci proverò, noi ci proveremo e sono sicuro che ogni giorno voi provate a dare qualcosa di più”. (Rem)