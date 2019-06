Milano: mille assunzioni nell'amministrazione comunale, piano da oltre 30 mln di euro

- Investire su formazione, sicurezza e competenze tecniche per far crescere la qualità dei servizi offerti. Questo l'obiettivo del piano occupazionale approvato lo scorso venerdì dalla giunta comunale di Milano, che prevede mille nuove assunzioni che consentiranno di avere una macchina comunale sempre più efficiente e attenta ai bisogni del cittadino, grazie a più educatrici nelle scuole e più vigili per incrementare il controllo della città, per un investimento complessivo di oltre trenta milioni di euro da parte dell'amministrazione. "Grazie al lavoro virtuoso dell'amministrazione - dichiara in una nota l'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Risorse Umane Cristina Tajani - siamo riusciti ad utilizzare al massimo le facoltà occupazionali consentite dall'attuale quadro normativo per le pubbliche amministrazioni, prevedendo mille nuovi assunti nel 2019". "Fondamentale in questo piano - prosegue Tajani - anche l'attenzione alla valorizzazione del personale interno tramite le progressioni verticali: 87 posizioni per favorire lo sviluppo e la crescita professionale dei civil servant milanesi. Le mille nuove posizioni, tra scorrimento di graduatorie e nuovi concorsi, si saldano alle 1.400 assunzioni già effettuate dall'inizio del mandato rendendo il Comune sempre più protagonista delle politiche occupazionali sul territorio". (segue) (com)