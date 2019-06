Milano: mille assunzioni nell'amministrazione comunale, piano da oltre 30 mln di euro (2)

- Un piano assunzioni - fa sapere la nota di Palazzo Marino - che è stato condiviso anche dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che risponde a pieno alle esigenze dell'amministrazione e che è capace di coprire le diverse necessità organizzative. Delle oltre mille nuove assunzioni, circa trecento riguarderanno impiegati amministrativi per snellire in tutti gli uffici il rapporto con i cittadini, potenziando front e back office; 98 operai per garantire la tempestività e la qualità degli interventi manutentivi su scuole, edifici e spazi pubblici oltre a 71 geometri, 69 tra architetti e ingegneri per far fronte al grande cambiamento urbanistico che sta vivendo la città. Sono 66 le nuove educatrici che andranno a implementare l'organico al fine di garantire la copertura dei posti per scuole, nidi e scuole dell'infanzia, che da sempre si distinguono per la qualità del servizio offerto ai milanesi. Spiccata attenzione anche sul fronte della sicurezza e del presidio del territorio. Vestiranno la divisa della Polizia Municipale 15 ufficiali e 108 nuovi agenti, a cui si aggiungeranno circa cento assunzioni ulteriori anche grazie al ricorso alle risorse straordinarie disponibili sul decreto sicurezza. Nei prossimi mesi verranno annunciati i nuovi concorsi per la selezione delle nuove figure professionali che entreranno nell'organico dell'amministrazione comunale. (com)