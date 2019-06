Azerbaigian: depositi bancari in crescita nelle regioni

- I depositi bancari nelle regioni dell'Azerbaigian sono ammontate, a partire dalla fine di aprile, a 718,1 milioni di manat (circa 375 milioni di euro), ovvero il 16,14 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend” che cita i dati della Banca centrale dell'Azerbaigian. Nel periodo di riferimento, circa l'80,2 percento (575,63 milioni di manats, circa 300 milioni di euro) di tutti i depositi nelle regioni del paese rappresentavano risparmi nella valuta nazionale. La percentuale di depositi di manat a Baku è stata del 38,1 per cento. Alla fine di aprile 2019, il volume dei depositi a Baku ammontava a 7,9 miliardi di manat (appena meno di 4 miliardi di euro), compresi 3,05 miliardi di manat (circa 1,5 miliardi di euro) in valuta nazionale. Il tasso di interesse medio annuo sui prestiti per l'aprile 2019 era del 3,7 per cento nelle regioni del paese e del 3,5 per cento a Baku.(Res)