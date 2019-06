Casale Monferrato: dal 17 giugno le iscrizioni ai servizi scolastici

- Dal 17 giugno al 31 luglio, a Casale Monferrato, negli uffici della Pubblica Istruzione del Comune in via Mameli 14 saranno aperte le iscrizioni e le conferme di iscrizione per i servizi scolastici comunali per l'anno scolastico 2019/2020. I Servizi, scolastici organizzati dal Comune di Casale Monferrato, sono: Mensa Scolastica, Pre Scuola, Post Scuola, Pomeriggi Scuola, Trasporto Scuolabus. Per le nuove iscrizioni sono necessari documento d'identità, codice fiscale e ISEE con scadenza al 31 dicembre 2019. Le nuove iscrizioni potranno essere presentate solo negli uffici comunali. Per le conferme di iscrizione dagli anni precedenti non è necessario compilare un nuovo modulo. È possibile confermare o non confermare tutti i servizi scolastici comunali anche attraverso e-mail all'indirizzo servcitt@comune.casale-monferrato.al.it. (indicando nome e cognome dell'alunno, scuola, classe, tipo di servizio, e ISEE aggiornato al 31 dicembre 2019). Per il servizio di refezione scolastica sarà necessario non avere saldo negativo sul proprio portafoglio virtuale, ricaricando presso gli esercenti abilitati. (segue) (Rpi)