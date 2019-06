Casale Monferrato: dal 17 giugno le iscrizioni ai servizi scolastici (2)

- Per coloro che dovessero richiedere o confermare l'attivazione di una dieta speciale, sia per motivi di salute sia per motivi etico-religiosi, la richiesta dovrà essere ripresentata con la documentazione sanitaria aggiornata (per le diete speciali di tipo medico-sanitario). Le certificazioni sanitarie dovranno essere rilasciate solo dai medici specialisti elencati nell'apposito modulo. Si ricorda che sulle validità delle certificazioni ISEE potranno essere fatti dei controlli attraverso l'INPS · I moduli sono scaricabili dal sito www.comune.casale-monferrato.al.it/serviziscolastici-moduli · In caso di accertata morosità nei confronti dell'Ente per altri servizi scolastici, non sarà possibile effettuare o confermare l'iscrizione fino al saldo del debito. (Rpi)